Жительница США стала старейшей покорительницей Килиманджаро
Новый мировой рекорд установила американка Энн Лоримор. Она поднялась на одну из самых высоких вершин мира Килиманджаро в возрасте 89 лет.
Несколько лет назад женщина уже устанавливала именно этот рекорд, но позже вершину смогли покорить более возрастные альпинисты, поэтому Энн Лоримор решила снова пойти в горы.
Восхождение далось в этот раз женщине нелегко. Она рассказала, что упала, у нее сильно болел бок и она не могла глубоко дышать.
— Я боялась, что если не смогу получать достаточно кислорода, я не смогу идти дальше, — сказала Энн Лоримор корреспонденту телеканала АВС 15.
Однако женщина справилась с трудностями и восстановила свой рекорд. Всего на поездку в Африку, восхождение и обратный путь у нее ушло 9 дней.
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