Бузова устроила зажигательные танцы под «Руки вверх!» на вечеринке в Баку
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова энергично пустилась в пляс на вечеринке, посвященной фестивалю «Жара» в Баку. На сцене в этот момент выступала популярная в 90-х группа «Руки вверх!». Ее лидер Сергей Жуков исполнял песню «Крошка моя», и певица не могла сдержать эмоций.
Ольга Бузова выложила видео с зажигательными танцами на своей странице в соцсети. В описании к видеоролику она призналась, что давно дружит с Жуковым и считает, что под его песни невозможно не танцевать.
— Сегодня был вечер танцев под любимых артистов. Уже много лет дружим с Сережей. Как всегда поднял весь зал. Под его хиты невозможно не танцевать, — написала Ольга Бузова в Instagram.
Поклонники певицы согласились с ней и передали добрые слова в адрес Сергея Жукова.
«О! Мы все обожаем Сережу!» — написала фанатка.
«Крошка моя», до слез! Спасибо за детство Сережа!» — прокомментировала видео подписчица.
Читайте также: Бузова получила травму на сцене во время концерта в Баку