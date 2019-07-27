Открытые уроки живописи стартуют в культурных центрах столицы
Около 80 бесплатных занятий по живописи проведут в столице в рамках городской акции «Московский пленэр». Ежегодное мероприятие проведут 27 июля.
Занятия пройдут в 76 культурных центрах столицы. В этом году тема акции — «Мой район». Горожане нарисуют любимые места столицы, в которых они живут.
Поучаствовать в мероприятии сможет любой желающий. Профессиональные художники помогут посетителям составить композицию картины, подобрать нужные цвета и сделать ровные штрихи карандашом.
Занятия пройдут в арт-кластере «Восток», музее-усадьбе «Кусково», в парке «Северное Тушино», Культурном центре ЗИЛ и других местах. Мольберты, холсты, краски, кисточки и карандаши выдадут на месте. После окончания мероприятия картины можно будет забрать на память, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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