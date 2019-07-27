Спецназу светит «Полярная звезда»
Завершена подготовка команды российских разведчиков, отправляющейся на международный конкурс среди подразделений спецназа.
Впервые в рамках Армейских международных игр пройдет конкурс «Полярная звезда» среди военнослужащих подразделений специального назначения.
Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, состязания российских и белорусских спецназовцев пройдут на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций ВС Республики Беларусь с 3 по 15 августа.
Конкурс будет состоять из шести этапов. Для определения лучшей группы спецназа военнослужащим придется решать различные учебно-боевые задачи в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки. Участникам соревнований предстоит десантироваться в составе группы на парашютах типа «крыло» на точность с высоты 1500 метров с грузовым контейнером весом до 50 килограммов. После этого десантники совершат марш-бросок в район выполнения специальной задачи. Бежать бойцам предстоит в полном снаряжении и боевой экипировке на 30–50 км по труднопроходимой лесисто-болотистой местности. Также военнослужащие выполнят стрельбы из пистолета ПМ, автомата АКС-74, пулемета ПКМ, ручного противотанкового гранатомета и снайперской винтовки СВД.
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