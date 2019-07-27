«Виват, Победа!»: стартовал фестиваль народного творчества военнослужащих
Конкурсными состязаниями в видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации, военных округах, на флотах, в других силовых структурах открылся очередной, 14-й по счету Всероссийский фестиваль народного творчества воинов армии и флота, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша-2019».
Организатором конкурса является Главное военно-политическое управление Министерства обороны России. Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, ежегодный фестиваль проводится с целью популяризации военной песни, активизации творческих возможностей солдат, прапорщиков, офицеров и гражданского персонала силовых ведомств страны.
На фестиваль «Катюша» приглашаются также исполнители из стран СНГ. Кульминацией конкурса традиционно становится общее исполнение песни «Катюша». Ее слова звучат со сцены сразу на нескольких языках — белорусском, армянском, азербайджанском, киргизском, казахском и других. Не будет исключением и нынешний фестиваль. Для талантливых вокалистов из разных стран предусмотрена отдельная номинация «Виват, победа!», награды в которой будут вручены за лучшее исполнение армейских песен и песен, посвященных победе в Великой Отечественной войне.
Победители и призеры в номинациях определятся 8 ноября, в ходе финального этапа фестиваля, который пройдет в Москве в Центральном академическом театре Российской армии.
По словам заместителя министра обороны России — начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова, фестиваль «Катюша» — это яркий пример важной мобилизующей роли военного искусства, которое является одним из источников мужества, подвига, боевого братства и патриотизма.
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