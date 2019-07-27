«Бедная Настя», или Спонсор для фигуристки...

Не стреляйте в фигуриста, он танцует как умеет. Пожалуй, такой подзаголовок можно было бы сделать к этой колонке. На фигуристку Анастасию Тараканову, бронзовую призерку юниорского финала Гран-при, обрушился шквал критики за то, что она честно и откровенно сказала: «Ищу спонсора. Нужны три миллиона рублей для подготовки к новому сезону».

Девочке пятнадцать лет. Она из Волгограда, перспективная спортсменка. Впрочем, у нас как раз молодых перспективных фигуристок очень много. Но тем не менее вот Анастасия не побоялась (или не постеснялась?) выложить видеообращение о том, что нужен спонсор. В ответ получила много негатива, я полагаю, в основном потому, что слово «спонсор» у нас, в России, имеет вполне себе конкретную трактовку: богатенький мужичок, «опекающий» юную девушку за интимные услуги. Ну, или за призрачную возможность их получить. Короче, спонсор как меценат, как человек, поддерживающий спорт в целом, а не конкретно вот эту симпатичную мордашку, нами, циничными, не рассматривается. Может, и водится где-то такой, вроде как снежный человек — где-то есть, но никто не видел.

Поэтому пользователей так и царапнула фраза про «поиск спонсора» и конкретную сумму в три миллиона.

Ничего личного, как говорится. Не мы такие, жизнь такая.

За несколько месяцев меценат не нашелся. Откликнулась только одна дама, заграничная, которая готова была вкладываться в фигуристку.

Зато всякого разного написали Таракановой много. И про «папиков», и про то, что скромнее надо быть, и про то, что поддерживать спорт должно государство — ну или хотя бы Федерация фигурного катания.

Анастасия на своей страничке ВКонтакте написала, на что именно ей нужны были эти три миллиона: на аренду квартиры в Москве; на спортивное питание; на пошив костюмов для выступлений; на занятия по хореографии, школьных репетиторов, транспортные расходы... Написала, что родители вложили в ее развитие уже более двадцати миллионов и теперь иссякли. Поэтому и встал вопрос о привлечении «спонсоров со стороны».

На фигуристку Анастасию Тараканову, бронзовую призерку юниорского финала Гран-при, обрушился шквал критики за то, что она честно и откровенно сказала: ищу спонсора Фото: pixabay.com

«И если для европейцев это в порядке вещей и они готовы помогать как своим, так и чужим спортсменам, то для наших болельщиков это, к сожалению, не так. Очень надеюсь, что такое положение вещей изменится и, когда людей будут просить о помощи, они перестанут тыкать пальцем в федерацию, правительство и кого-либо еще», — отчитала сермяжных соотечественников «бедная Настя».

Ответ Анастасии вызвал у меня сложное чувство. Довольно нахально, мне кажется, просить у людей денег на свое развитие и при этом осуждать их за то, что они «не догоняют». Вот европейцы-то — другое дело... Все-таки помощь — это дело добровольное. Это как недавно ко мне подошел попрошайка в метро, дергал за рукав, просил помочь. Я отказала. Он взял и обматерил меня трехэтажным. Типа, плохая тетка какая, а еще в белом.

Хочу — подаю, хочу — не подаю. Несмотря на то что в белом.

В любом случае Таракановой хайп пойдет на пользу. Я, например, про такую юную фигуристку не знала даже. Их сейчас много, ярких самоцветов от тринадцати до семнадцати лет. И Тараканова среди них далеко не самая известная.

А теперь вот ее фамилия запомнится. А хайп и упоминания в прессе у нас сейчас — это прямой путь к успеху.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»