Эдуард Успенский нанимал детектива для слежки за бывшей женой

Дочь известного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна рассказала, как отец пристально следил за жизнью бывшей супруги Элеоноры Филиной.

Супруги развелись в 2011 году. По словам Татьяны Успенской, ее отец с негодованием и злостью высказывался о бывшей жене. По вечерам писатель просматривал в компьютере общие фотографии супругов и пересматривал программу «В нашу гавань заходили корабли...», где они и познакомились.

— Даже нанял частного детектива следить за бывшей женой. И рассказывал мне, негодуя, куда она ходит и с кем встречается,— цитирует Татьяну Успенскую «СтарХит».

Дочь пыталась напомнить отцу, что он давно развелся с женой и не стоит об этом вспоминать, но тот ничего не слушал. Весь свой гнев писатель выплескивал на Татьяну.

Однажды она сказала отцу, что при разводе не может быть один человек хорошим, а другой плохим. В ответ Татьяна Успенская увидела сжатые кулаки и испепеляющий взгляд. На секунду ей стало страшно.

Напомним, что писатель Эдуард Успенский умер 14 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

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