Ультраполярное вторжение. Арбузы не созреют...

Такое резкое похолодание летом бывает раз в пятьдесят лет. И похоже, все мы станем свидетелями (и активными участниками) грандиозной июльской аномалии. Традиционно самый жаркий месяц, «макушка лета», и так-то оказался рекордным своими холодными дождями и осенней погодой. А в конце месяца нас ждут жалкие тринадцать градусов днем и семь ночью. Семь, Карл!

Дачники печально встрепенулись. Они-то знают, что такая температура может привести к фитофторе и другим огородным пакостям.

А ведь ничто не предвещало, как говорится. И даже более того, мы все дружно кудахтали по поводу глобального потепления, когда в июне у нас была ташкентская жара, тоже аномальная для начала лета. Мною были высажены арбузы, и я была уверена, что в этом-то «аномально жарком» году в средней полосе мы их вырастим.

Стоит ли говорить, что этим самым арбузам выпала тяжелая судьба. После ободряющего начала их ждала «погодная депрессия» (так метеорологи поэтично назвали сезон затянувшихся дождей). Потом вдруг на несколько дней жара — ура! — а потом вдруг «ультраполярное вторжение». Так синоптики называют нашествие арктического воздуха, который приходит на нашу территорию, где должно бушевать лето. И сильно это лето охлаждает. Арбузы не созреют. Да что там арбузы, хоть бы огурцы, наконец, пошли! А то так и висят крошечные заморыши и думают, идти ли им в рост или не стоит.

Дачники печально встрепенулись. Они-то знают, что такая температура может привести к фитофторе и другим огородным пакостям. На фото Татьяна Филиппова Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Но вообще, климат на всей планете как взбесился. Рекордная жара в Европе, Японии и Китае. В Вашингтоне затопило метро и Белый дом. Да и Россию «штормит»: то небывалые наводнения, то лесные пожары с грандиозными смогами.

Нам, я считаю, еще повезло. Ну да, огородные трудности. Ну да, в босоножках походить не пришлось. Но сильный ветер разгоняет вечный летний смог, есть чем дышать, не пришлось изнывать от жары. А сколько грибов, которые нас радуют уже почти месяц! Я не помню такого рекордного грибного урожая.

А сколько новых цветастых оборотов от синоптиков введены в оборот — поэтам просто раздолье! От «циклонической депрессии» до «ледяной макушки лета».

Так что живем дальше.

И надеемся на август.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»