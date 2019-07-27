Москвичей пригласили отпраздновать международный день тигра в «Зарядье»
27 июля на территории парка «Зарядье» москвичи и гости столицы смогут отпраздновать Международный день тигра. Цель проведения мероприятия — привлечь внимание к защите млекопитающего из семейства кошачьих.
Первым мероприятием в рамках праздника будет костюмированное шествие, которое проведут студенты-волонтеры. Все они оденутся в «хищников». Парад начнется у «Заповедного посольства», а закончится в районе «Большого амфитеатра».
Кроме того, в парке пройдут образовательные лекции и мастер-классы. Также желающие смогут стать участниками квеста «Тигриная тропа».
Гости «Зарядья» смогут увидеть показательную программу от Международной федерации самбо. Как напоминает РЕН ТВ, тигр является талисманом данного спортивного объединения.
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