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Москвичей пригласили отпраздновать международный день тигра в «Зарядье»

Максим Землянский
• 15:46 • 27 июля 2019
Цель проведения мероприятия — привлечь внимание к защите тигра
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Цель проведения мероприятия — привлечь внимание к защите тигра
Фото: официальный сайт мэра Москвы

27 июля на территории парка «Зарядье» москвичи и гости столицы смогут отпраздновать Международный день тигра. Цель проведения мероприятия — привлечь внимание к защите млекопитающего из семейства кошачьих.

Первым мероприятием в рамках праздника будет костюмированное шествие, которое проведут студенты-волонтеры. Все они оденутся в «хищников». Парад начнется у «Заповедного посольства», а закончится в районе «Большого амфитеатра».

Кроме того, в парке пройдут образовательные лекции и мастер-классы. Также желающие смогут стать участниками квеста «Тигриная тропа».

Гости «Зарядья» смогут увидеть показательную программу от Международной федерации самбо. Как напоминает РЕН ТВ, тигр является талисманом данного спортивного объединения.

Читайте также: Виртуальный гид по Москве и России появился в «Зарядье»

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