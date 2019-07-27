НТВ расследует утечку видео со съемок сериала «Чернобыль»
Появившийся в Сети трейлер нового сериала «Чернобыль» на самом деле является рабочими материалами и размещен в Интернете нелегально, сообщила пресс-служба телеканала НТВ.
Уточняется, что в данный момент производство сериала продолжается. А официальный трейлер выйдет после его завершения.
— Действия юристов НТВ являются стандартной реакцией на утечку информации и нелегальное размещение рабочих материалов в Интернете, — объясняют в пресс-службе.
В данный момент проводится расследование произошедшего инцидента.
Напоминаем, что в Сети появился предположительный трейлер нового российского сериала «Чернобыль», роли в котором исполнили Игорь Петренко, Надежда Михалкова, Александр Феклистов и другие. Однако телеканал НТВ потребовал удалить материал, усмотрев в нем нарушение авторского права.
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