Курсы по повышению компьютерной грамотности пройдут в центрах госуслуг
В офисах «Мои документы» с 30 июля по 4 августа будут проходить курсы по повышению компьютерной грамотности «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома».
Регистрация на курсы не требуется. Участникам покажут, как зарегистрироваться в личном кабинете, научат корректно передавать показания приборов учета и расскажут, как записаться на прием в госучреждение.
Также на занятиях можно узнать о различных электронных услугах и получить ответы на все интересующие вопросы.
Кроме того, в честь Дня Дружбы 30 июля в центре госуслуг района Внуково (Базовая улица, дом 2, корпус 2) с 14:00 до 16:00 будет проходить специальный мастер-класс по изготовлению 3D-открыток «Давай дружить!».
А в центре госуслуг района Преображенское (Большая Черкизовская улица, дом 5, корпус 8) в этот день всех желающих научат лепить из глины. Мастер-класс глины «Изразцы с изображением фруктов» будет проходить с 16:00 по 18:00, сообщается на сайте Мэра Москвы.
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