Украинцы раскритиковали Зеленского за фотографию на пляже
Жителей Украины возмутила фотография, которую на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал президент страны Владимир Зеленский. На снимке глава государства сидит на пляже вместе с руководителем своего офиса Андреем Богданом.
Интернет-пользователи противопоставили «радостные» фотографии президента и реальную ситуацию на Украине с внутриполитическими и внешними трудностями, включающими в себя военные действия на востоке государства.
«В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент на пляже. Сказать больше нечего», — пишет один из пользователей социальных сетей.
Одна из украинок саркастично перечисляет, с чем Зеленский делал селфи вместо работы.
«Фото на пляже. Селфи с шаурмой. Селфи возле Ниагары. Селфи из зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает», — пишет женщина.
Еще одна пользовательница Интернета «приглашает» Зеленского в Донбасс вместо того, чтобы каждую неделю отдыхать в Одессе, передает РИА Новости.
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