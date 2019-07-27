Красный мак на черном фоне: как научиться искусству жостовской росписи

Москвичи любят народные промыслы. А потому и всевозможные курсы по выпечке пряников, валянию ковров, изготовлению павловопосадских платков очень популярны у жителей столицы. Корреспондент «ВМ» побывала на занятиях по жостовской росписи и убедилась, что научиться раскрашивать лаковые подносы, конечно, не просто, но под силу любому человеку.

Несколько месяцев назад Жостовская фабрика, находящаяся в Подмосковье, открыла курсы в центре столицы, убив тем самым сразу двух зайцев — и работу своим мастерам в качестве педагогов дала, и новые кадры растит.

В небольшом классе, рассчитанном на 10 человек, тесновато. На занятие пришли шесть молодых женщин. Одна из них — гражданка Таиланда, и здесь она потому, что очарована русскими красными маками на блестящем черном фоне. Это самый узнаваемый рисунок жостовской росписи.

Педагог и мастер Жостовской фабрики Екатерина Головина Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

— У меня нет художественного образования, но с детства я любила рисовать и делать что-то руками. Когда родился второй ребенок, решила, что пока в декрете, пойду учиться на курсы, — рассказала еще одна из учениц Елена Васина.

Она отметила, что, побывав однажды на мастер-классе, где за три часа разрисовала поднос, пусть не с нуля, а с заготовки, и увидев конечный результат, очень вдохновилась и решила обучение этому ремеслу продолжить.

...Столики с подносами-заготовками и подставками под ноги уже ждали мастериц. А вот я расписывать поднос не решилась — настолько все тут нужно делать быстро, что не удалось бы фиксировать происходящее.

— Очень важно правильно держать кисть и сам поднос, — объясняет педагог, мастер Жостовской фабрики Екатерина Головина. — Во время работы придется все время поворачивать заготовку с узором.

За курс (12 занятий) ученики должны пройти все этапы росписи Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Екатерина Александровна проработала на Жостовской фабрике декоративной росписи художником-живописцем более 20 лет. Затем ее направили обучать непростому ремеслу студентов Школы жостовской росписи.

— Работа кропотливая, требуется много усердия, внимательности, но нет ничего невозможного, — подбадривает неуверенных учениц Екатерина.

Это уже второй урок. На прошлом занятии курсистки успели пройти материаловедение: выбирали кисти, краски, осваивали первые узоры на металле.

Педагог предупреждает: краски и лаки содержат в себе порошок алюминия и другие вредные примеси. Используется и скипидар. Но чего не вытерпишь ради такого волшебства.

— До 1954 года на Жостовском производстве выдавали молоко за вредность. Когда я пришла туда в 1984-м, молока уже не давали, — вспоминает Екатерина.

Работа кропотливая, требуется много усердия, внимательности, но нет ничего невозможного, подбадривает учениц Екатерина Головина Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Ученицы уже разобрали кисти, приступили к росписи. Круглая, ручной сборки из хвостика и ушек белки, тонкая, скошенная кисти... Их на выбор выдают на месте, впрочем, как и поднос, и краски.

От обилия информации голова идет кругом. Мастерицам приходится запоминать теорию и тут же воплощать ее в жизнь.

— Ставим руку, девочки. Обыгрываем орнамент по кругу, обрисовываем веточки, — держит в рабочем тонусе своих учениц педагог.

Екатерина успевает всех проверить, поправить и даже рассказать какую-нибудь производственную историю из жизни.

— Когда полностью освоена техника и набита рука, то мастера пишут подносы быстро, несколько подносов в день. И делается это не только из соображений рентабельности. Быстро высыхающие краски заставляют буквально «думать» кистью, не отвлекаясь ни на что другое. Поэтому мы — в потоке, а за работой время летит незаметно, — говорит Екатерина.

В жостовской росписи нет ни одного повторяющегося орнамента Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Весь свой опыт, все наработки, впечатления мастера вкладывают в рисунок. Перед глазами нет букета — все рисуется по памяти. Именно поэтому в жостовской росписи нет ни одного повторяющегося орнамента. Более того, цветы нереалистичны — листья могут быть желтыми и голубыми. В этом-то и красота рисунка.

А пока молодые женщины еще не достигли особых высот, на занятиях их учат наносить слои прозрачными красками так, чтобы нижние просвечивались под верхними, придавая рисунку особую яркость, даже свечение и глубину.

Затем ученицы затирают шероховатости специальной шкуркой и только потом эту идеально гладкую, зеркальную поверхность покрывают лаком.

За курс (12 занятий) ученики должны пройти все этапы росписи — от и до: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка и привязка.

За два часа работы в высоком темпе под кистью учениц начали расцветать объемные цветы яблони, бутоны роз... Видя результаты своего труда, все радуются — не зря старались. Порадовалась и я.

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