Проект Центра помощи семьям «Измайлово» признали одной из лучших социальных практик
Проект Центра помощи семье и детям «Измайлово» под названием «Социальный аукцион» признали одним из лучших социальных проектов России. Инициатива номинирована на победу в конкурсе «Вектор детства».
Работа с семьями в «Измайлово» строится на совместном творчестве. Чтобы преодолеть педагогические и психологические проблемы, дети и их родители вместе мастерят мебель, посуду и одежду.
Главная задача проекта — не просто помощь семьям, но и раскрытие творческого потенциала каждого члена «ячейки общества».
Как передает официальный сайт мэра Москвы, в «Измайлово» родителям приходят на помощь профессионалы в крайне необходимый для этого момент — на этапе формирования личности ребенка.
Добавим, что «Социальный аукцион» был организован по инициативе Управления социальной защиты населения Восточного округа столицы.
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