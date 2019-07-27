Конференция Slush 2019 пройдет с участием предпринимателей из Москвы
Крупнейшая на территории России, Балтии и Северной Европы технологическая конференция Slush 2019 состоится в Хельсинки. Участие в масштабной встрече примут также стартаперы из Москвы. Конференция пройдет 21 и 22 ноября.
В указанные числа в Хельсинки соберутся порядка 25 тысяч участников. Стартаперы, предприниматели, инвесторы и не только на конференции представят свои решения в области биомедицины, ИТ, киберзащиты, энергетики, телекоммуникаций и робототехники. Данную информацию сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Коллективный стенд от столицы России будет представлен на Slush во второй раз подряд. В прошлом году свои разработки в указанных областях представили 17 московских стартапов. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, разработчики получают поддержку от городских властей, благодаря чему и находят инвесторов на выгодных условиях.
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