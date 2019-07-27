День гамбургера в Москве отметили свыше 400 тысяч человек
• 23:36 • 27 июля 2019
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Посетители фестиваля могли угоститься гамбургерами по различным рецептам в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках
Фото: /www.mos.ru
Гастрономический фестиваль «Бургерфест», приуроченный к Международному Дню гамбургера, отметили 27 июля в столичном Парке Горького 407 тысяч человек.
Посетители фестиваля могли угоститься гамбургерами по различным рецептам в 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках. В целом по состоянию на 17:00 мск гости мероприятия съели около 30 тысяч гамбургеров.
Фестиваль работал до 22:00, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что на фестивале гурманы смогут отведать трюфельные, мраморные, веганские, креветочные бургеры с котлетами из оленины, осетрины и мяса камчатского краба, а также сэндвичи с пастрами.
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