Самолет экстренно сел в аэропорту Внуково из-за недомогания пассажирки
• 01:13 • 28 июля 2019
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Самолет должен был приземлиться в петербургском аэропорту Пулково в 22:40 27 июля
Фото: https://pixabay.com
Справочная служба Внукова подтвердила, что следовавший из Анапы в Санкт-Петербург самолет совершил вынужденную посадку в московском аэропорту.
Как выяснилось, самолет рейса SU6204 посадили в аэропорту Внуково из-за пассажирки, которой стало плохо на борту. Подробности о состоянии женщины не приводятся, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Самолет должен был приземлиться в петербургском аэропорту Пулково в 22:40 27 июля, свидетельствуют данные электронного табло.
Отметим, в столичных аэропортах 27 июля отменили или задержали более 40 рейсов.
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