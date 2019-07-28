Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 01:54 • 28 июля 2019
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В аэропорту Внуково пять рейсов задержали
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В аэропортах столичного авиаузла по состоянию на вечер 27 июля отменили и задержали в общей сложности 47 рейсов.
В аэропорту Домодедово 14 рейсов отменили, еще восемь рейсов задержали. В аэропорту Внуково пять рейсов задержали. В аэропорту Шереметьево 20 рейсов задержали.
Актуальная информация о рейсах доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
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