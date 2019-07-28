Ксения Собчак показала успехи маленького сына в английском языке
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором ее маленький сын Платон поздравляет сводную сестру с днем рождения на английском языке.
Судя по подписи к видео в Instagram Собчак, записывали его совместно с учительницей Платона — она же за кадром подсказывает малышу нужные слова.
Видео с восторгом восприняли подписчики Собчак: за день запись собрала свыше 1,3 миллиона просмотров.
Отметим, 23-летняя Полина — дочь от первого брака актера Максима Виторгана, с которым недавно развелась Ксения Собчак. По словам телеведущей, она поддерживала теплые отношения с девушкой.
Между тем именно в день рождения Полины между бывшими супругами разразилась полемика в соцсетях. Виторгану не понравился едкий комментарий Собчак под его поздравительным постом.
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