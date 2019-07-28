Прости, я буду на пленэре

Я просто обалдела, услышав. Это в ответ на предложение съездить на дачу и пообщаться, наконец, таким образом мне залепила подруга.

— Где, пардон, ты будешь?

— На пленэре, я же сказала. Я по выходным рисую!

Нет-нет, ничего такого, если бы не… Просто Наташа никогда ничего не рисовала, да и лет ей уже, в общем, не шестнадцать. Не поздно ли начинать? Конечно, мне стало ужасно смешно. Представив, что моя Натуся-домоседка «пилит» куда-то с карандашами и красками и рулоном белых ватманов под мышкой, я не могла. Нонсенс какой-то.

Но оказалось, это не она внезапно сошла с ума, а просто я мало знаю. В том числе про город, в котором живу…

— Отпуск у меня осенью, — объясняет она, — вот я и начала ходить на бесплатные занятия по выходным. Они в культурных центрах проходят, мне идти — две минуты. Так что адьес, мой друг, ты в свои пенаты, я в свои.

И тут мне стало совсем интересно. Оказалось, что и тащить с собой ничего особенно не нужно, ну, если только термос с кофе.

— Кисти и краски дают, объясняют все, с нами художники занимаются. Настоящие.

— Ты точно не попала в секту? Из тебя не выжимают квартиру, ты не подписала завещание в пользу этих маляров, с тобой все нормально, давление, настроение, ощущения? — уточнила я, до крайности испуганная блаженным Наташиным голосом.

Оказалось, нет. Ходит, правда, рисует пейзажи. Сначала ничего не получалось, потом дело пошло лучше. А когда вдруг непонятно расплывшаяся акварель, подправленная умелой рукой, превратилась в пруд напротив, Наташка ощутила «нечто необъяснимое».

— Ты почувствовала себя Левитаном? — съязвила я.

А вместо ответа получила после разговора картинку в телефон: милый пейзаж, может, и не профессионально нарисованный, но такой теплый, солнечный и светлый, что… до слез

Последний месяц лета не за горами Фото: Элина Масимова, "Вечерняя Москва"

Все это — просто о возможностях… Которые в изобилии предоставляет московское лето. Для меня, например, оно было обычным, таким, как всегда, с какими-то дачными хлопотами, работой, редкими прогулками. А у Наташки вот — полотно. И какая-то новая нота в голосе: она всегда мечтала учиться этому, но никогда не имела такой возможности. А тут… Оказалось, прочла она про эти бесплатные занятия, но сначала стеснялась говорить, что ходит на них — с нашей великопанской заносчивостью все бесплатное воспринимается или как «халява зачем-то», или как бред. А тут просто акция. Я так понимаю, по программе «Мой район», потому что по районам…

И так неловко стало, честно говоря, за эти снобские мои интонации… Потому что на самом деле я ей завидую, наверное, пусть и по-белому…

Последний месяц лета не за горами. Все расписано — работа, выходные, вечера будней. И нет полотна. Но никто не виноват, кроме меня: я же сама не вписала его туда, а значит, «проехала» лето мимо, впустую. Смотрю на Наташкин прудик и думаю: он останется теплым и солнечным даже зимой. И как же это хорошо!

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»