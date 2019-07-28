Лето без отпуска: учимся отдыхать при любых условиях

Лето — пора отпусков и разговоров на эту тему. Все обсуждают, куда поедут отдыхать, какие страны сегодня в моде. А те, кто уже вернулись из отпуска, рассказывают о пляжах, летних впечатлениях и о том, куда следует отправиться в следующий раз. Однако многим в это благодатное время приходится работать без перерывов. Как пережить летний сезон, если не получилось уйти в отпуск, советует психолог специализированного центра занятости «Моя карьера» Павел Анохин.

Современная жизнь заставляет нас работать как можно больше и активнее. Продуктивность традиционно считается сегодня одним из ключевых качеств успешного человека. Работа заполняет все наше время. Благодаря планшетам, ноутбукам и смартфонам мы можем трудиться всегда и везде. Едва оторвав голову от подушки, мы просматриваем деловую почту, отвечаем на письма во время завтрака, редактируем тексты по пути на работу. И на отдых времени совсем не остается. Между тем отдыхать каждый день просто необходимо, особенно если вам не удалось взять летом полноценный отпуск. Однако зачастую необходимость в «ничегонеделании» воспринимается как состояние «эмоционального спада», человек может ощущать чувство грусти, печали и даже бессилия. И мы привыкли думать, что это плохо или с нами что-то не так.

— Современные исследователи в области нейрофизиологии сделали выводы, что у человеческого мозга есть своеобразный автопилот, который всегда в курсе, куда мы хотим пойти и что делать, — говорит Павел Анохин. — Это называется сетью пассивного режима работы мозга. Автопилот включается, когда мы погружаемся в состояние покоя, ослабляя «ручное управление» своей жизнью. Как и летчикам, устающим все время вести борт вручную, нам всем нужно отдыхать и чаще доверяться автоматике. Поэтому время от времени нужно оставить управление «самолетом» и позволить программе вести нас.

Даже если вы все лето проводите на работе, найдите время для того, что приносит вам удовольствие, даже если эти удовольствия совсем незначительные Фото: официальный сайт мэра Москвы

Кстати, это очень полезно даже для... работы! Позволяя своему мозгу отдыхать, мы даем ему возможность задействовать механизмы нелинейности и случайности, усилить естественную склонность объединять образы восприятия и памяти в какие-то новые представления. Проще говоря, во время отдыха к нам могут приходить новые и нестандартные решения! Именно поэтому необходимо выделять время для отдыха без чувства вины и осуждения себя. Важно давать себе возможность находиться в этом состоянии какое-то время и научиться с удовольствием проживать его. Тогда период эмоционального отдыха будет проходить гармоничнее и за достаточно короткое время. Есть несколько правил, следуя которым вы сможете полноценно отдыхать даже в отсутствие отпуска.

1. Отдых должен быть неотъемлемой частью вашей жизни. Организуйте свое время так, чтобы иметь возможность отдыхать каждый день. Пусть это будут всего 15 минут, но это время вы будете находиться наедине с собой.

2. Давайте себе право отдыхать с удовольствием. Если единственный ваш отдых — сон, то организм рано или поздно сам «возьмет» то, что ему нужно, иногда в виде физического недомогания. Во время короткого отдыха не сидите в социальных сетях, не читайте книгу, не смотрите сериал, не думайте о незавершенных проектах и срочных делах. Позвольте включиться режиму пассивной работы мозга, дать мыслям течь свободно в любом направлении.

3. Будьте внимательны к индивидуальным биоритмам организма. На какие часы обычно приходится пик вашей активности? А период эмоционального отдыха с желанием отвлечься от всего? Время «эмоционального спада» и будет временем отдыха. Если биоритмы совпадут с разрешением себе отдохнуть, то польза будет несомненной.

У человеческого мозга есть своеобразный автопилот, который всегда в курсе, куда мы хотим пойти и что делать Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

— Старайтесь разнообразить свой отдых, — продолжает психолог. — Если вы почувствовали, что уже достаточно отдохнули в пассивном режиме, сходите на прогулку в парк, покатайтесь на велосипеде, примите участие в спортивной игре, сделайте любые физические упражнения. Такое переключение отдыха с пассивного на активный также плодотворно влияет на работу мозга и общий тонус организма.

Даже если вы все лето проводите на работе, найдите время для того, что приносит вам удовольствие, даже если эти удовольствия совсем незначительные. Например, сходите на прогулку с семьей или друзьями. Купите себе экзотический фрукт и съешьте его. Выберите новый маршрут пути на работу или домой. Позвоните тому, с кем давно хотели поговорить, но не находили время. И всегда помните, что отдых должен быть не только в отпуске, он должен стать частью вашей повседневной жизни.

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