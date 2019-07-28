Представитель Венесуэлы заявил о готовности к «абсолютной войне» с США
Венесуэла готова к ведению «абсолютной войны» с Соединенными Штатами Америки. Об этом в субботу, 27 июля, заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.
По словам политика, «абсолютная война» объединит всех жителей страны для защиты родины и мира. При этом Кабельо добавил, что в случае вторжения американских морских пехотинцев на территорию Венесуэлы им будет проблемно вернуться домой живыми, передает ТАСС.
Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы является учредительным собранием, цель которого — выработка проекта новой конституции страны. Все ее делегаты — часть альянса партий и движений, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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