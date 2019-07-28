Бари Алибасов рассказал о том, как сын исчез с 20 миллионами рублей

Продюсер Бари Алибасов, оправившийся после отравления, вновь приступил к работе. Вместе со своими подопечными, группой «На-на», он посетил музыкальный фестиваль «Жара». Там шоумен рассказал о своем состоянии после пережитого.

По словам Бари Алибасова, сейчас он чувствует себя хорошо. За время, которое он находился в коме, продюсер похудел на 20 килограммов. Сейчас он пьет только воду.

На вопрос о Стасе Садальском, который считает историю с отравлением выдумкой ради пиара, шоумен ответил, что считает артиста «больным человеком». Он также сказал, что «имел несчастье дружить с ним».

— Слава богу, его стало меньше. Раньше он один исполнял роль придурка, поэтому был популярен и востребован. Сейчас их стало так много, — рассказал Бари Алибасов.

Продюсер также рассказал о своем сыне. По его словам, тот во время болезни отца заработал 20 миллионов рублей, а после исчез. С тех пор Бари Алибасов его не видел, передает «7дней.ру».

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