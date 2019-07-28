Невыученные уроки Первой Мировой...

28 июля 1914 года началась Первая мировая война, а 1 августа Германия объявила войну России. Это один из двух самых кровопролитных конфликтов в истории человечества. Но остается ли он актуальным уроком или представляет интерес только для диссертаций?

О Первой мировой написаны целые библиотеки. Мне кажется, есть несколько самых важных аспектов. Прежде всего, почему из страшных и кровавых уроков Первой мировой не были извлечены гуманистические выводы, что привело к быстрому, как из набухшей опухоли, новому взрыву взаимной ненависти во Второй мировой? Почему Россия, имевшая поразительные темпы экономического роста и перспективы превратиться в мирового лидера, ухнула в пропасть фантастических социальных видений? И почему союзники России равнодушно предали нашу страну, которая вступила в войну раньше всех и потерпела самые большие лишения? Ответ на эти вопросы сделал бы нас мудрее, но точное решение пока не найдено.

Нельзя не напомнить страшные цифры. В войне приняло участие 70 миллионов солдат, погибло 10 миллионов. Жертвы среди гражданского населения — 12 миллионов. 55 миллионов получили ранения. В результате войны прекратили существование несколько казавшихся несокрушимыми империй — Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.

За весь период войны в русскую армию были призваны 15,8 млн солдат, в британскую — 4,9 млн, во французскую — 6,8. На фронт ушла половина трудоспособных мужчин России. На июнь 1917 года из 521 дивизии, которыми располагала Антанта, 288 были русскими — 55,3 процента союзных сил. Несравнимы с союзниками потери России — 1,8 млн только военных.

Активность России заставляла Германию и Австро-Венгрию держать на Востоке крупные силы, препятствуя укреплению Западного фронта. Примеров множество. Союзники никак не выиграли бы сражение на Марне в сентябре 1914 года, если бы не русское наступление в Галиции. Точно так в 1916 году с «мясорубкой в Вердене», когда решающим для спасения союзников оказался прорыв Брусилова на Востоке, ставший крупнейшим сражением Первой мировой — 1,5 млн солдат с двух сторон. Тем не менее Россия была исключена из числа победителей и не стала ее бенефициаром.

За весь период войны в русскую армию были призваны 15,8 млн солдат Фото: ИТАР-ТАСС

Драматична история Брест-Литовского мира, который был заключен по категорическому настоянию Ленина. Многие большевики были не согласны со своим лидером — не только Троцкий, но и Дзержинский, Фрунзе, Бухарин. Уверен, сепаратное соглашение с немцами, которое грубо нарушало союзнические обязательства России, стало важной причиной, по которой от единой страны откололись огромные территории. Дыхание Брест-Литовского мира до сих пор отравляет политику, превратив отрезанные части страны в обидчивых и подозрительных оппонентов.

Подписав договор, Россия обязывалась вывести войска из Финляндии, Украины и Османской империи, признать Центральную раду, передать туркам Батум и Карскую область, отказаться от претензий на Прибалтику и Белоруссию, разоружить армию и флот. В европейской части страна теряла 26 процентов территорий с населением 56 млн человек, где находилось 30 процентов сельхозземель, 33 процента текстильной промышленности и т.д. Скажите честно: как бы вы отнеслись к такому лидеру по нынешним меркам? Но для Ленина главным было сохранить власть, хотя военная мощь Германии дышала на ладан. Все это подогревает неутихающие конспирологические версии о роли Ленина в революции.

Бывшие союзники не оказали Белому движению поддержки, которая могла бы повлиять на ход Гражданской войны. Причин множество, но важнее всего опасение прогадать и поставить не на ту сторону. Что такое настоящие коммунисты, усталые капиталисты предположить не могли. В любом случае это иллюстрация потребительского отношения Запада к России. Запад в своем праве, но нам вечно заблуждаться просто глупо.

Генерала Антона Деникина, который был более «пролетарского» происхождения, чем Ленин, и во время Второй мировой войны активно выступал в поддержку СССР, в 1947 году похоронили в США как главнокомандующего союзной армией с воинскими почестями. Но это уже ничего не значило, хотя США соблюли этикет, признав за Белым движением право членства в Антанте и, следовательно, в лагере победителей в Первой мировой. Кстати, во время Второй мировой генерал Деникин на свои средства отправил Красной армии вагон с медикаментами. Сталин был в недоумении, лекарства принял, но имя отправителя не огласил.

В 2005 году прах генерала Деникина был перезахоронен в Москве на кладбище Донского монастыря.

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