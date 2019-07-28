Пар костей не ломит

Говорят, Европа мучается от жары, а у нас сплошные дожди и обещают на днях похолодание, хотя куда уж дальше холодать — две недели назад, сидя вечером в дачной беседке, жена моя надела шапку и перчатки. Нос ее при этом был красен… И вот в связи с этими погодными пертурбациями хочу поговорить сегодня о глобальном потеплении.

Настало время! Да и кому еще говорить с вами о погодах, как не мне — человеку, написавшему в свое время книгу о климате?!

Итак, есть два главенствующих мнения по данному вопросу. Первое: потепление — миф и потому не нужно с ним бороться. Второе: потепление — реальность и с ним нужно бороться.

У меня мнение третье: глобальное потепление не миф, а реальность, но бороться с ним не нужно. А теперь разберемся по порядку…

Климат действительно меняется. Кстати, вы знаете, что такое климат? Климат — это усредненные погоды за последние 30 лет. Так вот, последние тридцать лет были гораздо теплее предыдущих. А предыдущие теплее предшествующих. То есть климат действительно теплеет, и это легко доказывается путем статистического анализа наблюдений, слава богу за погодой люди следят с тех пор, как изобрели термометры. А с термометрами в Россию уже наполеоновская армия входила — следили культурные французы за градусами по Реомюру и немало ужасались при наступлении ноябрьских морозов… Да и любой человек родом из СССР, если вспомнит детство, тогдашние зимы и уроки физкультуры, со мной согласится. Мы в школе, например, до самого марта катались на лыжах в ближайшем парке.

Климат здорово изменился! В Москве зимы стали европейскими, а уж что творится в Европе… Горнолыжники, купившие новогодние туры, теперь каждый раз в волнении грызут ногти, будет снег или нет. А теперь сравним это с тем, что было всего сотню лет назад. Я позволю себе крохотную цитату из Гиляровского с описанием его первого приезда в Москву: «Наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков… Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег валил густыми хлопьями… Миновали вокзалы, переползли через сугроб… Так меня встретила в первый раз Москва в октябре 1873 года». Уже вовсю сугробы! В октябре!

Конечно, из-за глобального потепления многие регионы планеты ожидают засухи и опустынивание, но нам ли быть в печали? Нам потепление только на руку! Россия — самая холодная страна мира, ее среднегодовая температура -5,5 °С. Для сравнения: в Финляндии — +1,5 °С, в Исландии — +0,9 °С. Слегка похожа по морозному ужасу на Россию только Канада (-5,1 °С), но в Канаде самый северный более-менее населенный город Эдмонтон находится на широте нашего Орла (то есть южнее Москвы на 300 км), и живет там в этом морозном Эдмонтоне людей втрое меньше, чем в Орле. Торонто же находится на широте Туапсе! А у нас в Заполярье на вечной мерзлоте стоят большие города — Воркута, Норильск, Сургут… Кстати, две трети России — вы только вдумайтесь! — это вечная мерзлота, откуда люди мечтают свалить «на материк», поскольку, по сути, данные территории не пригодны для проживания.

Климат - это усредненные погоды за последние 30 лет. На фото Майя Михина Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

Так нам ли бояться потепления?

Потепление, по прогнозам климатологов, позволит России отвоевать у вечной мерзлоты пахотных земель размеров с пару Франций.

Потепление растопит льды Северного уже-не-Ледовитого океана, освободив Северный морской путь, по коему сейчас практически никто не ходит, несмотря даже на наши хваленые ледоколы. А когда путь освободится, караваны пойдут, потому что этот путь из Азии в Европу короче пути через Суэцкий канал на семь тысяч километров!

Наконец, виноград у нас будет вызревать под Москвой. Вино из него, конечно, не сравнится с французским или испанским, но до болгарского вполне дотянет.

А самое главное — сокращение отопительного сезона! Потепление среднезимней температуры в России всего на 1 градус равнозначно выигрышу в 30 миллиардов долларов — столько наша страна сэкономит на отоплении только за один сезон.

И если все перечисленное вас не радует, вы, наверное, чукча, привыкший к жизни во льдах. Тогда у меня нет для вас хороших новостей…

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