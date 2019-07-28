Диетолог объяснил, кому нужен сахар
Людям, жизнь которых связана с физическими нагрузками, необходимо достаточное количество сахара в рационе. Об этом рассказал диетолог Константин Заболотный.
Сахароза — вещество, помогающее обеспечить работу мышц. Для того чтобы восполнить ее недостаток при физическом труде, можно употреблять такие продукты, как рис, картофель или макароны. В случае если физическая работа отсутствует, нет и необходимости в употреблении сахара. В этом случае стоит отдать предпочтение фруктозе, которая содержится почти во всех фруктах и ягодах. Это позволит обеспечить нормальный обмен веществ.
Диетолог подчеркнул, что не существует безопасных усилителей вкуса. Так, используемый во всем мире аспартам, также известный как E 951, может быть опасным для здоровья человека. Он накапливается в организме и обладает мембранно-токсическим действием.
Для того чтобы наладить здоровое питание, человек должен четко понимать, какие вещества обеспечивают различные потребности организма. Константин Заболотный отметил, что оптимальную схему питания можно выстроить, внимательно отслеживая свой рацион в течение года, передает «Радио 1».
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