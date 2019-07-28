Названы регионы России, которым грозит затопление
В Сети появилась карта с отмечеными регионами России, которым грозит затопление в случае таяния всех ледников на планете.
Согласно прогнозу экспертов, таяние ледников приведет к расширению Средиземного моря, а оно, в свою очередь, вызовет увеличение Черного и Каспийского морей. Из-за этого под водой может оказаться значительная часть России и Украины. В основном опасность грозит европейской и южной части РФ.
Кроме того, Нидерланды, Дания, Эстония, Лондон и Венеция могут быть полностью стерты с лица Земли. Затронет катастрофа также и США, Китай и прибрежную Индию.
Наименьший ущерб понесет Африка и средиземноморские страны, расположенные в гористой местности.
Однако эксперты призвали граждан Земли не паниковать, так как на то, чтобы весь лед планеты растаял и прогноз воплотился в жизнь, уйдет около пяти тысяч лет, пишет журнал National Geographic.
Читайте также: Названы основные угрозы для человечества