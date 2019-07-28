К 30-летию с момента гибели Виктора Цоя

В следующем году исполнится 30 лет с того трагического момента, когда на крутом повороте латвийской автотрассы внезапно оборвалась жизнь Виктора Цоя. Режиссер Алексей Учитель на днях приступил к съемкам нового фильма, действие которого вращается вокруг судьбы легенды российского рока. Работать над сценарием Учитель начал почти десять лет назад. Отсчет событий в картине идет как раз со дня гибели музыканта. А главным героем ленты станет тот самый водитель, в автобус которого врезался «Москвич» советской рок-звезды. Причем, по замыслу сценаристов, водитель ничего не знает о Цое, никогда не слушал его песен. Не знает он и того, что эта авария навсегда перевернет его собственную жизнь.

В силу обстоятельств именно этому водителю предстоит везти гроб с телом Цоя из Латвии в Ленинград. В автобусе с ним будут все те, кто был с музыкантом рядом и для кого все происходящее — страшный сон, в который они еще не до конца поверили. Знают ли они, что за рулем второй участник роковой аварии? Нет. Путь будет долгим. Напряжение будет расти, атмосфера накалится до предела. Особенно когда продюсер группы «Кино» вспомнит про пропавшую с места аварии кассету с последней песней музыканта. В фильме смешаются ревность, боль, недоверие. Но главное, конечно же, любовь, которая будет искать выход и не находить его: Виктор Цой разбился, обратной дороги нет... Впрочем, по замыслу режиссера картина должна будет помочь зрителю приблизиться к разгадке феномена неугасающей популярности кумира миллионов и заставить задуматься о вещах, которые неподвластны даже смерти

— События, происходящие во время этого путешествия в фильме, — рассказывает Алексей Учитель, — являются вымышленными. На экране у нас принципиально не будет актера, играющего Виктора Цоя. Образ рок-идола будет складываться из деталей, через реплики и диалоги героев и их эмоциональные реакции. Фильм завершится документальными кадрами мощного многотысячного концерта.

Кстати, концерт этот снял сам Алексей Учитель более тридцати лет назад для своей документальной картины «Рок». Именно здесь, в уникальных кадрах хроники, наконец появится сам Виктор Цой — «последний герой» русского рока, с легкой улыбкой, взглядом насмешливых внимательных глаз и словами песен, передающими тот самый смысл, который десятилетия спустя все так же волнует умы и сердца новых слушателей.

Главные роли в фильме исполнят харизматичный Евгений Цыганов и актриса МХТ им. А.П. Чехова Надежда Калеганова, для которой эта роль станет дебютом в кино. Актерский ансамбль дополнят замечательные актеры Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Илья Дель. Также в картине будут сниматься представители латвийского кинематографа.

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