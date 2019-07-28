Необычные настольные игры продемонстрировали посетителям «Сокольников»

В парке «Сокольники» в кинотеатре «Пионер» под открытым небом все лето проводятся бесплатные лекции и семинары для детей. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на одном из занятий.

Историк и популяризатор науки Никита Макеев уже много лет коллекционирует настольные игры. Кроме раритетных, XVIII века и даже конца XVII, он последние два года увлекается советскими настольными играми, выпускавшимися в 70-х и 80-х годах прошлого века.

— Они удивительно просты, но какое качество! — говорит Макеев. — И что особенно удивительно, современные дети с огромным удовольствием в них играют, забыв о своих смартфонах.

Корреспондент «ВМ» попробовал поиграть тоже и убедился, что все советские настольные игры — механические и очень надежные. Особенно если сравнивать с современными, где все на электронике. Если уж играешь в футбол, то лупить можно со всей силы, что дети с удовольствием и делают. Ничего не ломается, в худшем случае может подвести пружина.

Советская настольная игра «Бегемотики», выпуск 1982 года Фото: Сергей Шахиджанян, "Вечерняя Москва"

На своих уроках в парке «Сокольники» Никита Макеев демонстрирует 15 старых настольных игр. Все они аналоговые и предназначены для развития у детей мелкой моторики. Так, например, в одной из них нужно метко попасть по шарику и загнать его в лунку. Примечательно, что игры рассчитаны на троих — пятерых игроков, чтобы у ребенка постепенно вырабатывалось умение трудиться в команде.

Самая популярная игра от Макеева — «Бегемотики». Одной рукой нужно подать шарик из лунки, а другой плавно двигать фигурку бегемотика так, чтобы он успел «захватить» головой шарик.

— Наверное, в советское время такое качество с издевкой называли кондовостью, — говорит посетитель парка Алексей Субботин, который привел в «Сокольники» своих дочерей 5 и 8 лет. — Я смотрю и не нарадуюсь, что старшая наконец отложила свой смартфон и нажимает пружинки, тренирует глазомер. Я помню эту игру с детства, она выпускалась в 1985-м. Но тогда не казалась такой интересной и полезной.

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