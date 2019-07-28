Неизвестные обокрали Физический институт РАН в Москве
• 13:25 • 28 июля 2019
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Были вскрыты служебные кабинеты организации
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В ночь на 28 июля неизвестные злоумышленники обокрали помещения Физического института имени П. Лебедева, расположенного в Москве. Предварительно похитив ключи на вахте, они вскрыли 12 помещений. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по столице.
— В настоящее время проводиться проверка, устанавливается возможный материальный ущерб. Данных о похищении каких-либо предметов не поступало, — проинформировали в ведомстве.
Здание расположено по адресу: Ленинский проспект, дом 53, строение 4. Были вскрыты служебные кабинеты организации.
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