Что делать, если ограбили дачу

В разгаре дачный сезон, и люди не защищены от воров. Случаи, когда из дачного участка пропадает дорогостоящее имущество, — уже не редкость.

Вне зависимости от ситуации всегда обращайтесь в полицию. Сотрудники полиции обязаны вызвать оперативно-следственную группу, в которой состоят как минимум три человека: сотрудник уголовного розыска, следователь и криминалист. Оперативник уголовного розыска опросит соседей по дачному участку, следователь (или дознаватель) узнает у пострадавшего подробности случившегося, а криминалист зафиксирует следы преступления.

При этом сотрудники полиции обязаны выдать вам талон-уведомление — это очень строгая учетная форма, на основании которой у правоохранительных органов всегда есть десять суток на то, чтобы вручить пострадавшему один из двух документов. Это постановление либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в нем.

Вам могут отказать в случае, если вором окажется ваш родственник (якобы гражданско-правовые отношения) или если то, что у вас украли не особо значительное имущество. Кроме того, вам откажут, если выяснится, что вор — несовершеннолетний, у которого еще даже паспорта нет. Дети, как известно, не подлежат уголовной ответственности.

В разгаре дачный сезон, и люди не защищены от воров Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Бывает, что полиция не может установить личность вора. Но в любом случае отказывать вам именно из-за этого правоохранители не имеют права. Они могут искать виновного месяцами, но отказывать в возбуждении дела нельзя — его можно только приостановить.

Так или иначе, если вас обокрали, обязательно отправляйтесь в дежурную часть, подавайте заявление, получайте талон-уведомление и храните его как зеницу ока. Если в течение десяти суток вы от полиции не получили обратной связи, обращайтесь к прокурору. Попросите его принять меры прокурорского реагирования, так как процессуального документа органы полиции вам не выдали.

Кроме того, если вам отказали в возбуждении уголовного дела, то прокурор может это отменить. Но прежде всего вы должны предъявить аргументы. Что бы у вас ни украли — дорогостоящий телевизор или две банки варенья — это для вас большой ущерб, и обязательно укажите это в своем заявлении.

Кстати, дачные кражи чаще всего случаются зимой, когда участки покрыты сугробами. Если не видно следов, не расчищены подходы к калитке и к дому, то сразу понятно, что в доме никого нет.

Кроме того, есть определенные типы дач, которые ворам не интересны. Если виден давно некрашеный, покосившийся штакетный забор, а сама дача тоже покосилась и вросла в землю, то там и ловить нечего.

Другая ситуация — диаметрально противоположная. Участок с высоким кирпичным забором, над ним колючая проволока и камеры видеонаблюдения, а за ними — средневековый замок. Очевидно, там может быть собака Баскервилей, или вора ударит током, или участок сторожат стрелки. Такую дачу обкрадывать — себе дороже. Словом, грабят, как правило, на дачах среднего уровня.

Так что помните, что при любой ситуации нужно обращаться в правоохранительные органы. Постарайтесь всеми способами добиться возбуждения уголовного дела.

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