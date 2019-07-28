Не здоровья для, а страховки ради

А не превратить ли нам врачей в ИП — индивидуальных предпринимателей? Это свое предложение глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс объясняет самыми благими намерениями. А именно — заботой о доходах медиков. Мол, к хорошему врачу выстраивается очередь, но на зарплате это не отражается. Новый же статус может сделать доктора «даже богатым».

Не забывают страховщики и о благе больных. Ведь у новоявленного предпринимателя с медицинским дипломом можно будет потребовать компенсацию за его промахи (в действующей системе координат за все отвечает лечебное учреждение). Сделает что не так, ошибется — и трясите, его, граждане, как грушу!

Вот именно тут собака и порылась: страховщикам очень хочется заставить каждого доктора страховать свою профессиональную ответственность. В масштабах России эта идея обещает сумасшедшую прибыль. Ведь, как шутят медики, никогда не ошибается только один врач — патологоанатом. Все прочие, увы, порой принимают неверные решения. А значит, нуждаются в страховке, иначе первый же суд их разорит.

Мысль страховщиков понятна: расширения клиентской базы требуют интересы гильдии. А что принесет статус ИП врачам? Стать настоящим, а не формальным предпринимателем, открыв кабинет где-нибудь на первом этаже в спальном районе, может только стоматолог. Кресло, лазерная бормашина, портативный рентгеновский аппарат, инструменты и расходные материалы — вот, собственно, и все, что ему требуется. Врачам же других специальностей такое предпринимательство не светит. К кому-то (инфекционисты, рентгенологи, врачи функциональной диагностики) просто никто не придет. А терапевты, к примеру, завязаны на всяких исследованиях и анализах, без которых лечение немыслимо. Слишком нерациональная логистика для больного — мотаться от ИП-врача на обследования и обратно.

Переход врачей в предприниматели подразумевается лишь формальный — ради навязывания страховки Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Выходит, предпринимателями назначат врачей государственных клиник. Но и они, кроме дополнительной бухгалтерской отчетности (а то мало у них бумажной работы!) и вызовов в суд, никаких дивидендов не получат. Какой же это предприниматель, если он не вправе назначить цену за свою работу? Но если врачу такое право дать, то сами страховщики под разными предлогами будут препятствовать дорогим консультациям, ведь в соседних кабинетах принимают специалисты подешевле. Вы же знаете, что пациентов, имеющих право на бесплатные лекарства, полноценно обеспечивают лишь копеечными таблетками. А если говорить лишь о росте числа принятых пациентов, то в чем же состоит реформа? Зарплата врача и сейчас находится в прямой зависимости от интенсивности приема. Больше принял — больше получил.

Похоже, переход врачей в предприниматели подразумевается лишь формальный — ради навязывания страховки. И не важно, оплатит ли ее сам доктор или это сделает за него государство, которое и так слишком уж многое доверило страховщикам. Фонды обязательного медицинского страхования превратились в малопрозрачную прокладку между врачом и пациентом, безбедно живущую на средства налогоплательщиков. Теперь хочется сделать эту прокладку еще толще. Страховщики заговорили еще об одном новшестве. Констатируя, что госгарантии в области здравоохранения превратились в фикцию, они предлагают обложить граждан дополнительным налогом.

Действительно, реальную гарантию эффективной медицинской помощи имеют лишь москвичи, в провинции ее качество оставляет желать много лучшего. Только не сами ли страховщики, призванные контролировать расходы, должны за это отвечать? Может, именно поэтому они свои пожелания выражают очень аккуратно, тщательно подбирая слова. Сейчас, после пенсионной реформы, не лучшее время для подобных инициатив.

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