Возлюбленная Леонардо Ди Каприо дала отпор хейтерам

22-летняя Камила Морроне, возлюбленная известного 44-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо, устала слушать критику в свой адрес и дала резкий отпор критикам.

История началась с того, что Камила опубликовала в своем Instagram серию фотографий Лорен Бэколл и Хамфри Богарта. Примечательно, что разница в возрасте у пары была 25 лет, но, несмотря на это, они счастливо прожили вместе 10 лет до самой смерти Хамфри.

—Такая любовь, — подписала Морроне фотографии.

Подписчики уловили отсылку к любовной истории самой Камилы, ведь ее разница в возрасте с Леонардо составляет 22 года. Хейтеры обрушились на девушку с критикой.

«Это не любовь, это бизнес», — цинично замечает один из подписчиков.

«Почему вы хотите встречаться с человеком возраста вашего отца?» — соглашается другой комментатор.

Многие пользователи Сети отмечали, что Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет, так что у Камилы осталось не больше трех лет.

Морроне не смогла вытерпеть такое количество негатива и достаточно резко ответила хейтерам.

— Я надеюсь, что люди научатся тратить свое время в другом месте. Когда живешь без ненависти в сердце, чувствуешь себя прекрасно, — написала Камила.

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