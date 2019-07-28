Ким Кардашьян запустит шоу об американской системе правосудия
Ким Кардашьян объявила о запуске шоу, в котором намерена откровенно рассказывать истории об американских заключенных и показывать зрителям систему правосудия такой, какой она ее видит.
Светская дива опубликовала в Instagram несколько фотографий, сделанных во время посещения исправительного учреждения округа Колумбия. В подписи к снимкам Ким отметила, что ее сильно вдохновил доктор Марк Говард, профессор Джорджтауна. Он преподает курс в тюрьме Вашингтона, благодаря которому заключенные могут получить квоту на обучение в данном учебном заведении.
— Я встретила много удивительных людей, которые жаждут поделиться своими историями с вами. Поэтому мы сняли документальный фильм, который выйдет на Oxygen. Я надеюсь, что вы узнаете о системе правосудия больше, — рассказывает Кардашьян подписчикам.
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