МЧС рассказало, как правильно загорать
Пресс-служба МЧС опубликовала новую запись в социальной сети Тwitter, в которой рассказала, как загорать без вреда для здоровья.
Во-первых, это нужно делать в правильные часы: с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. Также не стоит забывать использовать солнцезащитный крем.
Обязательно носить головные уборы и темные очки, защищая от солнечных лучей голову и глаза. Также желательно чаще переворачиваться и пить больше жидкости.
#ПамяткаМЧС— МЧС России (@MchsRussia) July 28, 2019
Как правильно загорать без вреда для здоровья - в нашем материале.#МЧС #МЧСРОССИИ pic.twitter.com/GegQmFssYB
Кроме того, после купания необходимо тщательно вытираться, а по возвращении с пляжа принять душ и нанести лосьон после загара.
Гражданам посоветовали учитывать, что чем ближе вода, тем интенсивнее будет загар.
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