Член Совфеда назвал Грузию «глубоко дружественной» России страной

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов высказался по поводу того, что в последнее время происходит в отношениях между Грузией и Российской Федерации.

В частности, он заговорил об этом в контексте заявления депутата от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ады Маршании, которая сказала, что Тбилиси и Москве необходимо восстанавливать связь.

Морозов отмечает, все происходящее в последние месяцы выглядит как-то неправильно. По его словам, такие отношения не вписываются в грузинский менталитет, ведь народ указанной страны всегда был сторонником нормальных отношений с РФ.

Кроме того, член Совфеда выразил свою позицию относительно «больной для Грузии темы» — ситуации с Южной Осетией и Абхазией.

— Нельзя обсуждать такие вопросы без участия представителей этих стран. Но то, что в Грузии доминируют настроения нормализации, очевидно. Я недавно был там. У меня ощущение, что это глубоко дружественная нам страна, — приводит слова Морозова официальный сайт телеканала RT.

Напомним, что 28 июля в Батуми состоялся митинг оппозиционной грузинской партии за налаживание отношений с РФ. На площади по этому поводу собрались несколько десятков тысяч человек.

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