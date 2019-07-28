Цена на квадратный метр в столице возросла на 8 тысяч рублей за год
Средняя цена квадратного метра достигла 175 тысяч рублей. Это на восемь тысяч больше, чем год назад.
На вторичном рынке Москвы в 1-м полугодии этого года продолжался рост цен на жилье. Однако его темпы по сравнению с предыдущим полугодием упали практически в два раза. А в июне рост цен полностью сошел на нет. По данным статистики, как и в прошлом году, в 1-м полугодии спросом в основном пользовались наиболее демократичные типы жилья. Больше всего подорожали самые дешевые квартиры — в панельных пятиэтажках выросли в цене на 3,7 процента. Панель по итогам полугодия вообще оказалась лидером рынка: второе место по темпам роста цен заняли квартиры в советских панельных домах, а третье — в современных. Быстрее, чем в среднем по рынку, росли цены и в кирпичных хрущевках. А вот наиболее дорогой тип жилья, современный монолит-кирпич, за январь — июнь подешевел в среднем на 1,2 процента.
Аналогичная ценовая динамика наблюдается и в разрезе комнатности: в наибольшем плюсе — одно- и двухкомнатные квартиры, а трешки выглядят хуже рынка. Большие квартиры, как правило, дешевеют.