Ирина Шейк сменила Брэдли Купера на бывшего мужа Дженнифер Энистон
Модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером уже нашла ему замену — спутником девушки стал актер Джастин Теру, бывший муж актрисы Дженнифер Энистон.
Как рассказал источник из окружения Шейк, говорить о серьезных отношениях пока сложно: пара побывала лишь на двух свиданиях. Но между Ириной и Джастином проскочила некая искра, хотя модель и выразила неготовность с головой погрузиться в новые отношения, уточняет собеседник.
При этом ни Шейк, ни Теру не комментируют сообщения о возможном романе, пишет The Daily Mail.
Ранее стало известно, что Шейк и Купер расстались после четырехлетних отношений. Два года назад у них появилась дочь Лея, над которой родители собираются оформить равноправную опеку. В окружении модели рассказывали, что она ни с кем не встречается и старается проводить больше времени с дочерью.
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