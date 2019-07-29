Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег

Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что представители банковского сектора просят учредить в России единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

Как пояснил Наумов, в настоящее время действует следующая схема: банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе в обслуживании клиента по подозрению в отмывании средств, тот передает сообщения в Центробанк, а регулятор выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. При этом о каком-либо консолидированном перечне речь не идет.

Для удобства работы в данном направлении банки выступают за создание полноценного реестра отказников с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения. Ведение реестра следует, по словам Наумова, возложить на Центробанк.

В случае появления такого реестра банкам не только будет проще выявлять подозрительных лиц, но и быстрее исключать из списка оправдавшихся клиентов, пишут «Известия».

Как сообщалось ранее, в России подготовили поправки в законодательство, запрещающие анонимное пополнение электронных кошельков — также в целях борьбы с отмыванием денег, а также незаконного финансирования преступной деятельности.

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