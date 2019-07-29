Реконструкцию двора завершили в районе Крюково
Пресс-служба администрации управы столичного района Крюково подтвердила завершение работ по реконструкции двора.
Работы проходили у корпусов 1601 и 1602 в 16-м микрорайоне: отремонтирован асфальт на площади в четыре тысячи квадратных метров и 120 квадратных метров газона, установлены новые ограждения.
Кроме того, заменены старые элементы на детских площадках, появились новые урны и скамейки. Появилось поле для любителей футбола, с навесом для болельщиков, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что по программе «Мой район» в столице благоустроили порядка 800 дворов.
Читайте также: Панда-парк и альпийские горки появились во дворе на Болотниковской улице