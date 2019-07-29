Капитальный ремонт проведут в офисном здании на Каширском шоссе
В столичном районе Нагатино-Садовники на юге столицы проведут капитальный ремонт офисного двухэтажного здания, построенного в 1962 году. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Москомэкспертизы.
Здание расположено по адресу: Каширское шоссе, дом 10, корпус 2. В рамках работ будет проведен ремонт фасадов и кровли, устроены новые козырьки над входами. Также предусмотрена замена окон, витражей, внутренних и наружных дверей. Кроме того, будет проведена частичная перепланировка помещений здания.
В рамках обновления строительных конструкций специалисты проведут ремонт отдельных участков кирпичной кладки наружных стен и замену отдельных участков перекрытия над подвалом, передает агентство городских новостей «Москва».
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