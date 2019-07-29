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Сотрудники Мосводостока готовы перейти на усиленный режим из-за ливней

Алексей Хорошилов
• 11:14 • 29 июля 2019
Коммунальщики прочищают ливневки от песка и ила, убирают скопившийся мусор
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Коммунальщики прочищают ливневки от песка и ила, убирают скопившийся мусор
Фото: Мария Власкина, "Вечерняя Москва"

Последние дни июля и начало августа, по прогнозам синоптиков, будут дождливыми. Городские службы готовы к непогоде, в случае обильных осадков ГУП «Мосводосток» переходит на усиленный режим работы.

Конец июня и второй месяц лета в столице выдались дождливыми. Только 17 июня выпала треть месячной нормы осадков. Синоптики также прогнозируют похолодание и осадки на этой неделе.

— Мосводосток проводит дополнительные работы по профилактической промывке водосточной сети по адресам, где в период осадков было зафиксировано скопление воды, — заявил заместитель начальника эксплуатационного гидротехнического территориального района № 2 ГУП «Мосводосток» Роман Марченков.

Коммунальщики прочищают ливневки от песка и ила, убирают скопившийся мусор.

Для ликвидации подтоплений привлекается более 1200 сотрудников Мосводостока, на улицы выходит 210 единиц техники. При возникновении подтоплений во дворах жители могут позвонить в диспетчерскую службу по номеру (495) 657-87-03.

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