Вооруженные неизвестные ворвались в столичную квартиру и ограбили двух женщин
На востоке столице в квартиру дома, расположенного на улице Большая Черкизовская, ворвались вооруженные неизвестные. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Злоумышленники ворвались в квартиру, предварительно позвонив в дверь. О разбое в полицию сообщила неработающая женщина 1988 года рождения.
— Угрожая заявительнице и гражданке 1997 года рождения предметами, похожими на пистолет и нож, злоумышленники открыто похитили у женщин мобильный телефон и 55 тысяч рублей, после чего скрылись, — проинформировали в ведомстве.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей подозреваемых.
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