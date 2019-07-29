Ассоциация ветеранов «Альфы» отметила 45-летие ФСБ

Сегодня, 29 июля, 45-летие отмечает легендарный спецназ ФСБ, а прежде КГБ СССР, подразделение «Альфа». В канун юбилея корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с ветераном службы, подполковником в отставке Алексеем Филатовым.

— Алексей Алексеевич, вы — вице-президент Ассоциации ветеранов «Альфы». Что представляет собой это подразделение?

— Управление «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности РФ (ЦСН ФСБ) — старейшее в стране подразделение антитеррора. Оно было образовано 29 июля 1974 года как группа «А» 7-го управления КГБ СССР. Первой операцией стал штурм дворца Амина в Кабуле. Основными задачами «Альфы» были и остаются силовые операции по предотвращению террористических актов, поиску, обезвреживанию или ликвидации террористов, освобождению заложников.

— Сколько лет вы сами прослужили там и как ветераны «Альфы» отметят юбилей?

— Я служил в «Альфе» восемь с половиной лет. Конечно, мы готовились к 45-летию, мы чтим традиции подразделения. Все вместе, действующие сотрудники и ветераны ЦСН, соберемся вместе на концерт, проведем торжественную часть. С нами будут наши семьи.

— Расскажите немного об Ассоциации ветеранов.

— Нас немного, порядка шестисот человек. Ассоциация ветеранов «Альфы» — организация закрытая, попасть к нам могут только те, кто проходил службу в управлении.

— Планка отбора в «Альфу» всегда была высокой. Сейчас требования изменены?

— Проверочные мероприятия были серьезными как в КГБ, так и в ФСБ. На современном этапе к физическому и психологическому тестированию прибавились новые тесты. Личный состав стал более подготовленным. Это связано с тем, что очень сильно расширился круг задач, которые руководство ставит перед подразделением.

— Как много ветеранов, помнящих создание «Альфы» 45 лет назад, будут праздновать в понедельник?

— Из первых тридцати сотрудников еще живы двадцать человек. К сожалению, в последние годы начали уходить те, кому за 70 лет. У нас есть такое понятие, как «первый и второй набор», кто пришел в «Альфу» еще на стадии проекта, в 1974–1976 годах. Эти люди пользуются у нас уважением.

СПРАВКА

Москвича Алексея Филатова в «Альфу» привел спорт. С 1986 года служил в РВСН в Подмосковье. С 1992 года в «Альфе», участвовал в операциях на Кавказе. Уволился в запас в 2000 году, кандидат психологических наук. Подполковник Филатов — автор книги «Люди А» о буднях ЦСН ФСБ.

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