Не растет и не падает: что происходит с покупательной способностью у москвичей

Покупательная способность жителей столицы, к сожалению, не растет.

В прошлом году, согласно статистике, средняя зарплата в столице выросла на 11,7 процента, достигнув 80,8 тысячи рублей. А вот среднедушевой доход вырос всего на 1,8 процента, составив 63 057 рублей — ведь многие получают не зарплату, а пенсию. Казалось бы, все хорошо: и зарплаты, и доходы растут. Но, как правильно замечают экономисты, сама по себе зарплата мало что значит. Главное — что на нее можно купить. Мосгорстат проанализировал покупательную способность жителей столицы в первом квартале этого года, переведя ее в килограммы продуктов и количество разного рода полезных вещей.

Итак, на месячный доход среднего москвича сейчас можно приобрести 814 литров молока. Это на 3,2 процента больше, чем в первом квартале 2018 года. Также на средний московский доход мы можем купить больше риса (целых 676 кило), муки пшеничной высшего сорта и «водки отечественной обыкновенного качества». А вот яиц можно купить 805 штук, что на 8 процентов меньше, чем в прошлом году. Сахара — на 15 процентов меньше, а свежей капусты — на 44 процента.

— Ничего удивительного. Капуста, яйца, сахар подорожали в прошлом году больше других продуктов, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.

Также на среднемосковский доход сейчас можно приобрести 1558 поездок в городском транспорте, что на 12 процентов меньше, чем в первом квартале прошлого года. Снизилась на 4 процента и покупательная способность относительно цен на бензин.

— Это звенья одной цепи. Бензин в прошлом году подорожал более чем на 10 процентов и продолжил дорожать в нынешнем. В итоге выросли тарифы и на проезд на общественном транспорте. Рост цен на топливо обогнал рост доходов москвичей, — пояснил Виктор Кудрявцев. — В целом же покупательная способность москвичей в этом году вряд ли вырастет, но и снижаться, скорее всего, особо не будет.