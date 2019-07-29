Госдума отреагировала на возможность интервенции украинских войск в Россию

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что интервенция украинских войск в Россию не состоится. Об этом он заявил федеральному агентству новостей Riafan.

Ранее сообщалось, что бывший редактор украинского Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию с целью поддержки демократии.

Александр Шерин же сказал, что украинские войска смогут войти на территорию страны только тогда, когда погибнут наши солдаты.

— Чем больше таких заявлений со стороны украинских журналистов, тем больше будет полных прав и оснований прийти в Киев и навести порядок, — добавил спикер.

Украина, по словам парламентария, не предпринимает никаких действий без согласования с президентом США Дональдом Трампом. Большинство же жителей страны не могут выразить свою позицию на выборах. Страна, где тотальная цензура запрещает даже говорить на русском языке, не может говорить о демократии и давать какие-либо указания России, добавил депутат.

На Украине, по мнению Шерина, нет сил, которые могут оказывать влияние на внутреннюю политику в стране, заключил Александр Шерин.

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