Рано хороните российский сериал «Чернобыль»...

В Сети бурно обсуждается трейлер отечественного сериала «Чернобыль». На создателей обрушилась волна критических возгласов. И понеслись сравнения с «Чернобылем» американским.

Появление ролика со сценами из сериала о масштабной катастрофе на Чернобыльской АЭС — странная история. Во-первых, трейлер появился не на официальных ресурсах канала НТВ, который готовит сериал к показу. Во-вторых, он сам по себе слабо похож на превью. Скорее, на неаккуратно склеенный набор сцен. Возникает ощущение, что рабочий материал фильма в Сеть просто-напросто слили. Так часто случается с крупными проектами. Но это все на уровне догадок.

Важно, что репутация еще не вышедшего сериала уже подпорчена. Попавший в Интернет ролик вызвал у зрителя, мягко говоря, отторжение. Если количество лайков измерялось сотнями, то дизлайков — тысячами. Для людей, которые отвечают за промо российского «Чернобыля», картина сложная. Продукт нужно красиво выводить из пике.

Изначально позиционировать «Чернобыль» от НТВ — задача непростая. «Трейлер» стал доступен зрителю на фоне прекрасных отзывов об американском сериале. Тут же начались сравнения. Само собой, не в пользу наших. У нас вообще хвалить что-то русское не с руки. Сам сериал еще не видели, а уже обрекли его на верную смерть. Все равно что определить болезнь по фотографии. А на самого пациента взглянуть не хотите?

Любим мы ругать не глядя Фото: Кадр из сериала «Чернобыль»

Я смотрел «Чернобыль» от телеканала HBO. Работа действительно классная. Драматургия, постановка, игра актеров — все на высшем уровне. А главное, «клюквой» не пахнет. Тягаться «Чернобылю» от НТВ будет тяжело. Но стоит ли? Кино — это ведь не Олимпийские игры. Возможно, российская версия возьмет зрителя своими сильными сторонами. Какими, пока сказать нельзя. Нужно дождаться выхода в эфир.

Нельзя давать оценки сериалу лишь по одному ролику. «Слитому» или нет, без разницы. Чтобы быть объективным, нужно картину посмотреть. И тогда уже рассуждать, плохо это сделано или нет. Разве вас не раздражают люди, которые делают вид, что понимают, о чем рассуждают? Будто знают все тонкости и нюансы, произнося их с умным экспертным видом. А на самом деле не разбираются в предмете вообще. И вы не будьте голословными. Дождитесь первой серии, посмотрите ее, а там уже будет видно, кто прав, а кто виноват. И это касается не только «Чернобыля», а любого другого российского кинопродукта, который стало модно «мочить» еще до выхода на экраны. Хватит быть голословными.

«Чернобыль» от НТВ уже получил «по шапке» от зрителей на фоне успеха американского сериала. Следующий на очереди — фильм об этих же событиях, который сейчас снимает Данила Козловский. Создатели зарубежного «Чернобыля» невольно втянули нас в гонку за зрителя. И, судя по негативу, наши киношники пока ее проигрывают. Но не спешите с выводами.

Еще есть шанс все исправить. Нужно просто, чтобы наш сериал был лучше.

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