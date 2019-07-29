Лоза рассказал о влиянии гороскопа на эрогенные зоны мужчин
Российский музыкант и блогер Юрий Лоза опубликовал в соцсетях шуточный пост о влиянии гороскопа на эрогенные зоны мужчин. По словам артиста, он расстроился, узнав, что «у Водолея самыми возбудимыми являются икры и лодыжки».
— Но я-то этого не знал, никогда на эти места не обращал внимания, а значит, всю жизнь недополучал положительных эмоций. Нет, я, конечно, попробовал их почесать, но никакого возбуждения не почувствовал — видимо, за долгие годы бездействия вся эротика оттуда улетучилась, — пошутил музыкант в Facebook.
Пост набрал почти четыре сотни лайков и десятки комментариев, в которых пользователи заявили, что они тоже «неправильные Водолеи» и не чувствуют особенных ощущений в икрах.
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