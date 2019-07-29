Какие страны попали в туристический антирейтинг

Хороший отдых – дело трудное.

Несмотря на то, что прогноз погоды в Москве с понедельника навевает грустные мысли о надвигающейся осени, в других частях земного шара лето продолжается. Погоды стоят жаркие. И вопрос о том, где провести отпускной август для многих, думаю, по-прежнему, актуален. Тем более, что и врачи советуют периодически менять место постоянного обитания – тогда действительно «отпустит»: организм даже за две недели может прекрасно восстановиться после полугодового рабочего марафона.

Море, пальмы, и прочая южная экзотика стабильно способны подарить заряд прекрасного настроения. В отличие от «человеческого фактора», то есть сервиса: тут возможны варианты, и надо пристально выбирать курорт и отель, куда вы едете, чтобы летние впечатления не были бы испорчены.

Вот намедни моя раздосадованная дочь с подругой вернулись из Турции, из Сиде. Удивительное дело: и отель был выбран по наводке знакомых, отдыхавших там два года назад. Отель приличный, недешёвый, «пять звёзд», (Турция сильно подорожала с прошлого лета), и позиция « все включено». А вот персонал попался в этом году на редкость хамоватый. Причём, чаевые получают, и при этом умудряются хамить. Турки на просьбу: «Принесите, пожалуйста, чашку кофе», умудряются гостям отвечать: «Сами сходите».

Лично я предпочитаю ездить в Крым. Это ни в коем случает – не реклама. Я езжу в Ялту с детства, нравится мне этот городок – ухоженный, пляжи прекрасные, чистейшие, особенно последние пять лет, вечером есть куда сходить. Но ведь иногда хочется сделать «зигзаг» и что- то поменять. Вот и решила предварительно промониторить и изучить мнения пользователей соцсетей, куда ещё следует или не следует ездить этим летом

Антилидерами определенно стали Таиланд и Вьетнам, куда народ активно потянулся этим летом. По мнению людей ехать туда не стоит, в первую очередь, из-за длительного перелета, который выбивает россиян из привычного графика на сутки, а то и больше. Да и климат в этих странах – слишком большая влажность – тяжеловат и становится испытанием для многих, отправившихся в эти места впервые. Кроме того, во Вьетнаме само население достаточно неприветливо и очень настороженно относится к туристам вообще. Тут вы точно не встретите улыбок в свой адрес, и к этому нужно быть готовыми.

Крым и Сочи - наш ответ Турции Фото: Александра Казакова, "Вечерняя Москва"

Еще столь любимая недавно Турция также стала не самой привлекательной страной в нынешнем сезоне. О скакнувших ценах и одновременном падении сервиса ниже плинтуса я уже упоминала, но к этому пользователи соцсетей добавляют ещё один важный минус – пляжи этим летом там переполнены не столько туристами, сколько мусором. Значительным недостатком Турции также считают большое количество попрошаек и назойливых местных граждан, настойчиво предлагающих свои услуги.

Подверглась критике и Абхазия. По комментариям отдыхающих, несмотря на процветание туризма в этой стране, там развито воровство, а грязное море у многих не вызывает восторга. Также обращается внимание на хаотичное движение на дорогах – водителям с маленьким опытом там приходится не сладко.

Попал неожиданно в антирейтинг и Китай с огромным количеством людей и запутанной системой улиц в больших городах. Боязнь заблудиться заставляет многих задуматься, прежде чем снова отправиться навстречу приключениям в страну панд. Традиционный английский тут мало кто знает. Даже в таких крупных городах как Пекин и Шанхай будет очень трудно найти местного жителя, с которым вы сможете завести разговор.

Пользователи соцсетей обращают внимание и на минусы отдыха в США. Главные недостатки – дорогостоящая виза, оформление которой займет много времени, длинный и недешёвый полет, а также и сами цены в стране. Поездка в Штаты определенно станет значительной графой расходов семейного бюджета.

Некоторые российские курорты, в том числе отели Краснодарского края, вызывают серьезные вопросы по линии благоустроенности отелей. А вот комфортными с точки зрения сервиса, но самыми при этом скучными местами для отпуска, признаны пустыня Сахара, Тунис и... Будва. Во многом, потому что там отсутствуют интересные достопримечательности и тратить весь свой отпуск на эти места люди, там отдыхающие сейчас, другим туристам не рекомендуют.

Так что, отправляясь в новое место, не поленитесь, потратьте немного времени и изучите отклики тех, кто отдыхает в том или ином отеле, местечке, городке в данный момент. Именно в данный, в июне или июле нынешнего года. Потому что вчера ещё прекрасный курорт или отель сегодня может вас серьезно разочаровать. Как это случилось с моей дочерью в Турции.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»