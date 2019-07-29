Актриса Ингрид Олеринская: Хожу на кастинги и пакую чемоданы в отпуск

Лихая история про «последнего героя» лихих 90-х, который через 20 лет возвращается, чтобы добиться справедливости, наверняка станет одним из главных событий нового телесезона.

Сыгравшая в нем одну из главных ролей, Ингрид Олеринская рассказывает о своей новой работе, об отношении к критике и о том, кому обязана своим необычным именем.

Мне очень нравятся истории с лихо закрученным сюжетом. Сценарий — это очень важно, ведь главное — чтобы было что играть. Моя героиня Оксана очень интересный персонаж. И хотя в «Рикошете» у моей героини любовной линии не было, зато детективной — хоть отбавляй! В фильме много трюков. Даже у меня было несколько съемочных дней, когда пришлось скакать на лошадях. Но самое, пожалуй, страшное — это сцена насилия…

Лето для актера — самое напряженное время. Сплошные съемки… Но зато у нас нет четкого графика, поэтому отпуск может случиться в любое время года. Этим летом мне удалось спланировать отдых, поэтому скоро улетаю путешествовать по Америке. А вообще я очень люблю свою работу, поэтому плотный график съемок меня никогда не напрягает, наоборот — радует.

Я люблю делать «домашнюю работу»: когда тот или иной фильм, в котором я снималась, выходит на экраны, я обязательно смотрю. Стараюсь смотреть на себя отстраненно, как будто вижу другую актрису. Мне кажется, это помогает здраво оценивать игру. Хотя самокопание присуще всем творческим людям, мне кажется. Так что я не исключение. Часто себя ругаю, не позволяю расслабиться.

Критика бывает разной, я ее побаиваюсь, точнее, своей реакции на нее. Бывает, прочтешь какой-нибудь комментарий хороший, и настроение весь день прекрасное. А иногда какая-то незначительная чушь может его испортить. Заставляю себя относиться к критике спокойнее, ведь сколько людей, столько и мнений.

Если на моей странице в соцсетях появляются откровенные оскорбления, то отправляю таких людей в бан. Нечего на моей странице мусор раскидывать! Порой отвечаю, но потом сильно ругаю себя, потому что в таких случаях не нужно вступать в диалог… Соцсети стали неотъемлемой частью жизни почти для всех, я к ним отношусь больше как к рабочему инструменту. Большое количество подписчиков заставляет поддерживать страничку.

В сериале «Рикошет» Ингрид Олеринская сыграла Оксану, помощницу потерявшей зрение бывшей возлюбленной главного героя Фото: пресс-служба Ингрид Олеринской

В 18 лет я получила роль в фильме «Неадекватные люди». Я шла по улице, ко мне подошли люди и предложили прийти на кастинг. Я не поверила, но согласилась. Как рассказывал потом режиссер Рома Каримов, он сразу понял, что именно я буду играть Кристину. Если честно, я тогда не представляла, что нужно делать на площадке и как это — быть актрисой... Но Рома меня многому научил, и разочарования от работы у меня не было. А вот желание продолжать заниматься этой профессией появилось огромное.

Мне кажется, в самом начале моего пути, когда вышел фильм «Неадекватные люди», я стала немного задирать нос. Но мои близкие быстро вернули меня на землю, за что я им очень признательна. Больше себе такого не позволяла. Многие признаются, что считали меня высокомерной и холодной, пока не познакомились лично. На самом деле я простая и добрая. Это все потому, что у меня лицо такое, мне даже мама в детстве говорила: «Лицо попроще сделай...»

Разговоры про актерство начались с девятого класса. Мне все начали говорить: «Поступай в театральное». А я, признаюсь, трусила. Не понимала, как готовить программу, опасалась забыть текст, застесняться… И после одиннадцатого класса даже побоялась принимать участие в конкурсе в театральное училище. И меня отправили на географический факультет в педагогический университет.

Папе очень нравилась актриса Ингрид Бергман, вот почему у меня такое имя. Мне тоже Бергман нравится — фильм «Касабланка» просто потрясающий. Но мои любимые актрисы Мерил Стрип и Рэйчел Макадамс.

С удовольствием попробовала бы себя в роли ведущей. Если бы предложили поучаствовать в телепроектах, я бы выбрала «Последний герой». Мое решение особенно окрепло, когда я поговорила с недавно вернувшейся оттуда Юлей Александровой. А вот что касается блогерства, то я от этого далека. Не понимаю, что могла бы рассказывать в подобных роликах и кому это может быть интересно.

Если обо мне пишут откровенную ложь и клевету, сделаю все, чтобы люди понесли за это наказание. Но за мою карьеру такого, слава богу, почти не случалось.

В октябре выходит фильм «Неадекватные люди-2». Это сиквел, продолжение истории спустя 10 лет. Скоро должен выйти фильм «Элефант», в котором мы снимались вместе с Алексеем Геннадьевичем Гуськовым. А сейчас читаю сценарии, хожу на кастинги и пакую чемоданы в отпуск.

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